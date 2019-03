Mostarski Velež je prokockao danas u Sarajevu dva gola prednosti nad Olimpikom, u derbiju Prve lige FBIH bilo je 2:2.

Foto: 24sata.info

Trener Olimpika Esad Selimović je nakon utakmice trenera Rođenih Ibru Rahimića optužio da je igraču domaćeg tima Danijelu Stojanoviću psovao "ustašku majku".



Ibro Rahimić, trener Veleža je za Avaz kazao da je u trenutku velike gužve stajao sa strane.



“U tom momentu mi je došao Zajko Zeba i počeo psovati mrtvu majku. S druge strane Danijel Stojanović je i Kenan Handžić su prišli i počeli mi psovati majku. U tom momentu sam i ja vjerovatno nešto opsovao, ali zato što su me napala njih trojica” rekao je vidno uznemireni Rahimić.



Istaknuo je da mu je tokom poluvremena u tunelu Zajko Zeba opsovao majku.



“Zapamtit će ovaj dan. Meni je majka umrla prije 10 godina. Imam 55 godina i nikad mi se nije desilo da neki balavci poput Zebe i ostalih psuju rahmetli majku”, kazao je Rahimić.







Zajko Zeba nije želio mnogo komentarisati riječi trenera Mostaraca, piše SCsport.



“On je u svojoj izjavi rekao sve. Ono čega bi se trebalo stidjeti, Rahimić je rekao da je izgovorio. Ružno je i pričati o tome uopšte. On je čovjek koji je dugo u fudbalu, sportu, licencirani je trener i on bi prvi trebao da se bori protiv takvih stvari i da ukazuje koliko je to generalno loše”, rekao je Zeba i nastavio:



“Što se tiče nekih prijetnji prema meni, za to tek nemam komentara. Šta trebam sada da se bojim da će me istući negdje? Sramota je riječ koja najbolje opisuje sve. Mi smo fudbaleri i fudbalski radnici i time bismo se trebali baviti, a ne ostalim stvarima poput ove”, rekao je na kraju Zeba.



Čak i remijem na Otoci Velež je ostao u najboljoj poziciji za povratak u najbolji rang klupskog fudbala u BiH.





(24SATA.INFO)