Fudbaleri Olimpika i Veleža odigrali su 2:2 danas na stadionu Otoka u Sarajevu u derbi susretu 19. kola Prve lige Federacije BiH.

Foto: FENA

Golove za Olimpik postigli su Osmanović u 64. minuti iz penala i Radovac u 90. minuti, dok su strijelci za Velež bili Behram u 24. i Fajić u 38. minuti.



Derbi susret Prve lige FBiH u kojem su se sastale dvije vodeće ekipe završen je tako bez pobjednika, iako su gosti imali predost od dva gola nakon prvih 45. minuta. "Rođeni" su danas na Otoci imali veliku podršku navijača koji su ispunili tribine stadiona Otoka, dok ih je nekoliko stotina ostalo ispred stadiona. No, to im nije pomoglo da ostvare trijumf i naprave veliki korak ka plasmanu u Premijer ligu.



Prvo poluvrijeme proteklo je u boljoj igri gostiju koji u 24. minuti dolaze do prednosti. Behram je iskoristio lošu reakciju odbrane Olimpika i sa desetak metara pogodio mrežu. Četrnaest minuta kasnije Velež je udvostručio prednost preko Fajića, koji je iskoristio veliku grešku golmana Olimpika. Brendao je oduzeo loptu golmanu Trifkoviću i uposlio Fajića, a napadač Veleža ulazi u šesnaesterac i pogađa gol.



U prvom dijelu igre domaći nisu pokazali gotovo ništa.



U nastavku su igrači Olimpika krenuli nešto ofanzivnije i već na početku su imali priliku preko Stojanovića čiji udarac brani golman Bogdanović. U 64. minuti penal za Olimpik. Radovac je oboren u šesnaestercu gostiju, sudija je pokazao na bijelu tačku odakle je Osmanović bio precizan i smanjio zaostatak svoje ekipe.



Do kraja su domaći sve karte bacili u napad i stvorili još nekoliko prilika, a u sudijskoj nadoknadi Radovac se dobro snašao u šesnaestercu gostiju i preciznim udarcem pogodio gol za konačnih 2:2.

Rezultati susreta 19. kola Prve nogometne lige Federacije BiH:

GORAŽDE: Goražde - Zvijezda 3:0

KONJIC: Igman - Metalleghe BSI 0:1

VITEZ: Vitez - Novi Travnik 2:0

ORAŠJE: Orašje - Bratstvo 0:1

KAKANJ: Rudar - Bosna 2:2

ŽIVINICE: Slaven - Čapljina 3:1

SARAJEVO: Olimpik - Velež 2:2

TEŠANJ: Tošk - Jedinstvo 4:0

Tabela:

1. Velež 19 14 4 1 51:12 46

2. Olimpik 19 12 6 1 31:8 42

3. Tošk 19 10 3 6 28:20 33

4. Zvijezda 19 9 4 6 28:31 31

5. Jedinstvo 19 9 2 8 20:22 29

6. Goražde 19 8 3 8 18:21 27

7. Čapljina 19 8 3 8 19:29 27

8. Rudar 19 8 3 8 33:29 27

9. Orašje 19 7 5 7 24:23 26

10. Bratstvo 19 8 1 10 23:24 25

11. Metalleghe BSI 19 6 5 8 23:23 23

12. Slaven 19 7 2 10 24:29 23

13. Igman 19 6 4 9 16:16 22

14. Vitez 19 5 5 9 14:27 20

15. Novi Travnik 19 3 5 11 13:28 14

16. Bosna 19 3 3 13 11:34 12

(FENA)