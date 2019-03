Pred nogometni susret ekipa Olimpika i Veleža u okviru Prve lige Federacije, u neposrednoj blizini olimpikovog stadiona u sarajevskom naselju Otoka došlo je do verbalnog sukoba između predsjednika SDP-a Nermina Nikšića te pripadnika specijalne policije koji su napravili kordon ispred gostujućih navijača Veleža.

U toj grupi Veležovih navijača je, naime, bio i Nikšić, jednako kao i ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta, a policija ni njima u datom momentu nije dozvolila ulazak s obrazloženjem da ih je bilo znatno više od 150 odobrenih ulaznica za gostujuće navijače.



U jednom momentu je došlo do naguravanja grupe u kojoj je bio Nikšić sa specijalcima, ali je ipak sve ostalo na verbalnom sukobu.



Tako je policija tražila čak i ličnu kartu od predsjednika SDP-a nakon čega ih je on upitao po kojem osnovu mu to traže.



"Kako vas nije stid. Platili smo...Sram vas bilo. Na osnovu čega mi tražite ličnu kartu. Vi ste ti koji provodite zakon. Ako ima neko na spisku huligana da ne može u stadion onda mu nemojte njemu dozvoliti", rekao je Nikšić, vidno izrevoltiran zbog ove situacije.



Podsjećanja radi, Nermin Nikšić i Adnan Šteta su bili čelni ljudi Veleža u prošloj upravi.

