Još dvije utakmice naše grupe J odigrane su večeras, a očekivane pobjede su upisale selekcije Italije i Grčke, koje će biti glavni konkurenti Zmajevima za plasman na Evropsko prvenstvo naredne godine.

Foto: Twitter

Italija je u Udinama dočekala Finsku i slavila sa 2:0, ali nije to bila tako laka pobjeda kako rezultat govori.



Na samom početku su Azzuri stigli do vodstva preko Barelle, ali Finci su se predstavili u sasvim dobrom svjetlu.



Čak su u nastavku mogli i do poravnanja, kada veliku priliku propušta Pukki u 65. minuti susreta.



Kazna je za Fince uslijedila u 74. minuti kada sjajni mladi Moisa Kean pogađa za konačnih 2:0 i tri boda Italijana.



Kean je tako ispisao historiju italijanskog fudbala i postao drugi najmlađi strijelac nacionalnog tima svih vremena…







Grčka je očekivano slavila u Lihtenštajnu, a rezultat je bio isti kao i u Udinama – 2:0.



Za Grke su pogađali Fortounis u sudijskoj nadoknadi prvog dijela i Donis u 80. minuti susreta za sigurno tri boda na startu kvalifikacija.



Imali su Grci još mnogo prilika za postizanje golova, dok su domaći bili potpuno bezopasni.



U posljednjem susretu večeri, Španci su u Valensiji dočekali Norvešku, koja je pružila neočekivano jak otpor nekadašnjim prvacima Evrope i svijeta.



Rodrigo je doveo Furiju u vodstvo u 16. minuti, ali poravnanje gostima donosi King iz penala u 65. minuti.



Onda je šest minuta kasnije dosuđen penal i za Špance, loptu je uzeo Sergio Ramos i sigurno pogodio, te po ko zna koji put svom timu donio važne bodove…



Grupa F:



Španija – Norveška 2:1 (Rodrigo 16’, Ramos 71'(p) / King 65'(p))





(SCsport)