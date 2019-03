Zmajevi su otvorili kvalifikacije za Evropsko prvenstvo kako su i očekivali – pobjedom.

Photo: Armin Durgut/PIXSELL

Možda nije bilo tako lako, ali najbitnije da su bodovi nakon meča sa žilavom Armenijom sada na kontu Bosne i Hercegovine.



Nakon početnog ispitivanja snaga, prvu ozbiljniju priliku imali su naši nogometaši, tačnije Edin Višća. Brzonogi Zmaj u 10. minuti je istrčao pred Airapetyana, ali golman Armenije sjajno reaguje i nogom brani.



Izvrsna prilika ukazala se i u 26. minuti, kada je Pjanić iskosa uputio loptu u kazneni prostor gostiju, ali ponovo je armenski vratar na visini zadatka, nakon što je krajnjim naporom skrenuo loptu u korner.



Mrežu Armenije ipak smo načeli u 33. minuti. Pjanić izvrsno ubacuje iz ugla, Krunić još bolje reaguje i glavom preko sebe prebacuje loptu u gol gostiju.







Deset minuta kasnije sjajnu šansu imao je Džeko, ali njegov šut iskosa porlazi tik pored stative. Prvo poluvrijeme ipak je zaključeno sa 1:0.



U drugom poluvremena tempo utakmice je malo opao, iako je naša selekcija i dalje stvarala pristojne šanse. No, gard je spustila i Armenija te krenula po izjednačenje.



Sjajnu priliku u 70. minuti tako je imao najbolji igrač gostiju, Henrykh Mkhtaryan, ali je njegov udarac prozujao pored stative našeg gola. Samo dvije minute kasnije isti igrač ponovo prijeti, ali srećom opet je zamalo neprecizan.



Potom smo ipak uspostavili inicijativu, da bi Milošević u 78. minuti uzdrmao prečku. No, samo dvije minute kasnije, vezista Konyaspora se iskupio i na izvrsnu asistenciju Višće udvostručio prednost BiH!







U sudijskoj nadoknadi, mali šok. Penal za Armeniju nakon što je Milošević igrao nehotice rukom. Siguran izvođač bio je Mkhtaryan, iako je Šehiću malo nedostajalo da odbrani.



Rezultat se do kraja, srećom, nije mijenjao. Upisali smo dragocjene bodove protiv nezgodnog protivnika. Slijedi Grčka za tri dana u Zenici.



BiH – Armenija 2:1 (Krunić 33., Milošević 80. – Mhktaryan 92.)



Stadion Grbavica. Gledalaca oko 10.000. Glavni sudija: Jakob Kehlet (Danska). Žuti karton: Ćivić (BiH).



BiH: Šehić, Todorović, Ćivić, Bičakčić, Zukanović, Bešić, Pjanić, Krunić (Gojak 82.), Zakarić (Milošević 65.), Višća, Džeko (Koljić 87.).



ARMENIJA: Airapetyan, Haroyan, Grigoryan, Mkhtrchyan, Calisir, Ghzyaryan, Hovannisyan, Daghabahsyan, Mkhitaryan, Karapetyan (Briasco 67.), Adamyan (Babayan 67.).





(SCsport)