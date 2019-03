- Hrvatska nogometna reprezentacija će na otvaranju kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2020. godine biti bez čak devet igrača koji su sudjelovali na svjetskom prvenstvu u Rusiji na kojem su 'Vatreni' osvojili srebro.

Foto: 24sata.info

Trojica igrača su se nakon 'ruske avanture' oprostila od nacionalne vrste, četvorica su ispala iz stroja zbog ozljeda i bolesti, jedan zbog suspenzije, a jedan zbog nediscipline.



"Ne želim previše govoriti o problemima, ne želim razmišljati negativno. Moramo se okrenuti naprijed, a ne tražiti opravdanja i alibije," kazao je hrvatski izbornik Zlatko Dalić.



"Senatori" Vedran Ćorluka, Mario Mandžukić i Danijel Subašić su nakon SP-a rekli zbogom hrvatskom dresu, zbog ozljeda su otpali Šime Vrsaljko, Josip Pivarić i Marko Pjaca, Ivan Strinić je zbog srčanih problema mjesecima bio izvan terena i još nije zaigrao za Milan, a zbog kartona će utakmicu protiv Azerbajdžana propustiti Dejan Lovren.



Nikola Kalinić je zbog nediscipline izbačen iz reprezentacije još za vrijeme World Cupa u Rusiji i još uvijek se nije ispričao za svoje ponašanje, a sve je izglednije kako niti neće i reprezentacija je za njega prekrižena do daljnjeg, javlja Hina.



Najtreža je situacija u obrani, gdje Dalić neće imati čak trojicu igrača iz finala protiv Francuske (Strinić, Lovren, Vrsaljko).



"Ostao je tek Vida. Najveći broblem je faza obrane, to je teško uskladiti jer dečki nisu dugo igrali zajedno, ali imamo kvalitetne alternative," dodao je hrvatski izbornik.



Nažalost, još su četvorica igrača su imala problema, a najteža je situacija s Tinom Jedvajem. Branič Bayer Leverkusena je ozlijedio mišić i upitno je hoće li biti sprema do četvrtka. Lakše probleme s ozljedama prebrodili su Marcelo Brozović, Ante Rebić i Ivan Perišić.

(FENA)