Četiri duela 17. kola francuske Ligue 1 odigrana su u terminu od 19 sati, a poraz je na gostovanju Nimesu upisala ekipa Nantesa, našeg stručnjaka Vahida Halilhodžića.

Nakon poraza od Rennesa, Vahin Nantes je gostovao Nimesu sa željom da dođe do povoljnog rezultata i ispravi učinjeno od prije nekoliko dana, no to se nije dogodilo.



Jedini gol na utakmici postigao je Sofiane Alakouch u 65. minuti, nakon što su gosti ostali sa igračem manje u prvom poluvremenu, pošto je Kalifa Coulibaly dobio dva žuta kartona.



Toulouse je dugo imao dva gola prednosti protiv Lyona, ali su se gosti uspjeli spasiti poraza i meč je završen rezultatom 2:2.



Jimmy Durmaz je postigao dva gola, po jedan u oba poluvremena, za vodstvo Toulousea, ali su Moussa Dembele i Nabil Fekir donijeli važan bod Lyonu.



Monaco je remizirao sa Nicom rezultatom 1:1, dok je Guingamp bio bolji od Rennesa (2:1).



Ligue 1, 17. kolo:



Toulouse – Lyon 2:2

Guingamp – Rennes 2:1

Monaco – Nice 1:1

Nimes – Nantes 1:0







