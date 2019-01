Fudbaleri Girone priredili su veliko iznenađenje tako što su izbacili Atletico Madrid iz Kupa kralja. Duel na Wandi Metropolitano završen je rezultatom 3:3, pa su gosti zbog više golova na strani prošli u četvrtfinale.

Foto: 24sata.info

Prvi meč u Kataloniji završen je rezultatom 1:1, pa su fudbaleri Atletica imali prilično povoljan rezultat prije revanša na svom terenu.



Ipak, fudbaleri Girone odigrali su hrabro, sjajno i zasluženo došli do četvrtfinala Kupa kralja. Nikola Kalinić je u 12. minuti doveo Jorgandžije u vodstvo, ali do kraja poluvremena Valery Fernandez poravnava rezultat.



Christian Stuani je šokirao Madriđane u 59. minuti i tada su domaima trebala dva gola. Došli su do preokreta preko Griezmanna i Corree, ali je Seydou Doumbia dvije minute prije kraja postavio konačnih 3:3.







(SCsport)