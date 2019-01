Fudbaleri Juventusa osvojili su trofej u Superkupu Italije pobjedom nad Milanom minimalnim rezultatom 1:0.

Foto: 24sata.info

Kao što je to slučaj u posljednje vrijeme, utakmice Superkupa Italije se igraju tokom zime u inostranstvu, a ovaj put je stadion Kralj Abdullah bio domaćin u gradu Jeda.



Na otvaranju utakmice nešto bolji Juventus, ali bez mnogo uzbuđenja. Na drugoj strani odgovorio je Hakan Calhanoglu, ali šut odlazi pokraj gola.



Drugo poluvrijeme otvara velika šansa za Rossonere. Patrick Cutrone je bio u odličnoj poziciji, ali je lijevom nogom pogodio prečku.



Nije se dugo čekalo na kaznu. Igrao se 61. minut kada je Miralem Pjanić poslao sjajnu loptu za Cristiana Ronalda, a Portugalac pogađa glavom za 1:0.







Rossonerima su se problemi nastavili u 73. minuti kada je Franck Kessie dobio direktan crveni karton i tada je bilo jasno da će trofej u ruke Stare dame.



Bh. reprezentativac igrao je do 65. minute, kada ga je zamijenio Emre Can.







(SCsport)