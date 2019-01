Jose Mourinho nije dugo bio na birou poslije otkaza koji je dobio zbog debakla s Manchester Unitedom.

Jose Mourinho / 24sata.info

The Times piše da je Posebni niti mjesec dana kasnije potpisao ugovor s televizijom beIN Sports kojim je postao njihov stručni komentator. Prije svega tokom prijenosa utakmice Premier League.



Tako se pridružio nizu uglednika koji komentiraju za katarsku televiziju: Zlatanu Ibrahimoviću, Paulu Scholesu, Ruudu Gullitu, Arseneu Wengeru, Marcelu Desaillyju, Yayi Toureu, Nemanji Vidiću, Wesleyju Sneijderu i Graemeu Sounessu.



Ali niko od njih nema bogovski honorar koji je dogovorio Mourinho - od čak 67 hiljada eura po utakmici koju bude komentirao.



Ipak postoji jedna velika kvaka u ovom poslu i plaći iz snova: sukladno klauzuli iz ugovora s Manchester Unitedom, koja Mourinha obavezuje do daljnjeg iako je dobio otkaz u tom klubu, on u javnim istupima ne smije komentirati Manchester United ni išta vezano za taj klub.



Na novom poslu Mourinho debitira prekosutra, utakmicom Katara i Saudijske Arabije u Azijskom kupu.



Dva dana kasnije slijedi poslastica: londonski derbi Arsenala i Chelseaja uz Mourinhov stručni komentar.



Hoće li uspjeti tijekom 90 minuta ne spomenuti United?





(24sata.info)