Trener Medipol Bašakšehira Abdullah Avci istakao je da je njegova ekipa, trenutno lider turske Spor Toto Super Lige, spremna za drugio dio sezone, dodajući kako vjeruje da on i njegovi igrači mogu osvojiti titulu ove godine.

"Šest poena nije mala razlika, ali nije ni velika. Naravno, uvijek je dobro imati solidnu prednost. Nadam se da ćemo to iskoristiti na pravi način", rekao je Avci za Anadolu Agency tokom boravka u Antalyi gdje se s ekipom nalazi na pripremama za drugi dio sezone.



Naglasio je da je cijeli tim fokusiran na predstojeća četiri mjeseca ostatka sezone, te se dotakao i pojedinih nogometaša u ekipi, govoreći o mogućim transferima.



Za bosanskohercegovačkog reprezentativca Edina Višću, trenutno najefikasnijeg igrača turskog kluba, kazao je da za njega iz Turske ili Europe u ovom prijelaznom roku nisu dobili ponudu kao što je bio slučaj prošle sezone.



"Prije ove sezone bilo je ponuda za njega. Da sam trener ili menadžer nekog drugog tima zaista bih se malo ustručavao poslati ponudu za Edina. Ekipa u kojoj igra je trenutno lider na tabeli, imamo 6 poena prednosti, Edin je jedan od kapitena, ovdje je već osam godina. Kada neko šalje ponudu onda misli i na sve ove okolnosti. Prije šest mjeseci za njega smo dobili domaće i strane ponude. A, kao što sam to i ranije kazao, nisam, prije svega, ja ili neko drugi važan, bitan je interes kluba, a onda naravno i interes igrača. Imajući sve to u vidu, možemo sjesti za stol i razgovarati. Prije je toga bilo i s Edinom, ali sada nismo dobili neku ponudu", rekao je trener Bašakšehira.



Dodao je kako ni za Emmanuela Adebayora nije stigla nijedna ponuda u ovom prijelaznom roku, napominjući da u nastavku sezone od njega očekuje dobre igre.



Za novo pojačanje Brazilca Robinha koji je nedavno stigao u klub, istakao je da se radi o velikom nogometnom imenu u svijetu nogometa.



"Upravo Robinha sam i tražio. On je odličan igrač da bi ostvarili vaše planove. Ima veliku volju i želju, a nadam se da će tako biti kada počnu i utakmice", rekao je strateg Bašakšehira.





