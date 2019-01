Ženska „A“ reprezentacija Bosne i Hercegovine se okupila danas u Trening centru NS/FS BiH u Zenici i počela pripreme za prijateljski susret sa Crnom Gorom.

Foto: NSBIH

Selektorka Samira Hurem o ovom okupljanju kaže:



„Prva aktivnost ženske reprezentacije u ovoj godini i utakmica u sa Crnom Gorom je početak priprema za novi kvalifikacioni ciklus. Ono što nam je jako bitno je da do septembra i početka kvalifikacija izgradimo tim jer prošle godine je krenula smjena generacija, a i ove godine će se to itekako osjetiti. Imamo pet igračica iz „U-19“ selekcije i dvije nove koje će u susretu sa Crnom Gorom imati priliku da pokažu da li se na njih može računati. Rezultatski nismo opterećeni u pripremnim mečevima, već smo orijentisani na stvaranje tima i selektiranje dobrih igračica za kvalifikacije.“



Naše najbolje fudbalerke će se u zeničkom Trening kampu spremati do 16. januara kada polaze za Podgoricu. Utakmica Crna Gora-BiH na programu je 18. januara u 13:00 sati u Trening centru Fudbalskog saveza Crne Gore.



