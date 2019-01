Menadžer Liverpula Jirgen Klop priznao je da je do sada u trenerskoj karijeri napravio nekoliko velikih grešaka.

Dodao je da je jedna od najvećih grešaka to što nije ranije prepoznao talenat 26-godišnjeg Sadia Manea, napadača koji trenutno sjajno igra u Liverpulu.



"Napravio sam nekoliko grešaka u životu, a jedna od najvećih je što nisam kupio Sadia još kada sam bio u Dortmundu. Bio je u mom uredu, pričali smo. Ali poslije toga nisam bio siguran da je on taj. I kako sam samo pogriješio", kazao je Klop.



Istakao je da se radi o vrlo talentovanom igraču, ali i odličnoj osobi.



"On je zaista odličan momak i život mi je dao drugu šansu da radim s njim i nadam se da ćemo obojica iskoristiti ukazanu priliku", rekao je njemački strateg, dodajući kako voli način igre ovog nogometaša.



"On je izuzetan igrač", dodao je Klpp.



Upravo Nijemac je Manea doveo u Liverpul u ljeto 2016. godine za 41 milion evra, a, dok je bio trener Borusije Dortmund, mogao ga je dovesti za 23 miliona evra u ljeto 2014. godine.



U dosadašnjoj karijeri Mane je igrao za Mec, Red Bul Salzburg, Southempton i Liverpul. U dresu reprezentacije Senegala je u 58 mečeva postigao 15 golova.

(AA)