Ženska seniorska fudbalska reprezentacija BiH okupila se danas u Trening centru N/FSBiH u Zenici, gdje će se do srijede pripremati za prijateljsku utakmicu koju u petak, 18. januara u 13.00 sati, igraju u Podgorici, u Trening centru FS Crne Gore.

Foto: Fena

Selektorica bh. tima Samira Hurem ističe kako će im ovo okupljanje i utakmica koristiti da se što bolje spreme za nastupajuće kvalifikacije za evropsko prvenstvo, koje počinju u septembru, a za koje će žrijeb grupa biti obavljena 22. februara.



- Ono što nam je jako bitno, od danas pa sve do septembra, je da izgradimo kvalitetnu reprezentaciju i uklopimo ove mlade igračice, koje su buduće nositeljice naše igre.



Normalno, smjena generacija već je krenula prošle godine i to će se itekako osjetiti. Ali, imamo pet igračica iz U19 selekcije - kazala je Hurem, koja napominje kako rezultatski nisu opterećene, koliko su orjentisane na stvaranje tima i selektiranje dobrih igračica.



Nedostatak kvalitete, napominje Hurem, doveo je do pada u igri bh. državnog tima u prošlom kvalifikacijskom ciklusu.



- Ženski se fudbal vrlo brzo razvija, on je profesionalan u svim zemljama. Ovaj naš amaterski nivo pravi nam veliki otpor, kočnice u razvoju.



Međutim, imamo talenat i masovnost, ali bitno je da ove naše igračice shvate da profil reprezentativke znači i profesionalan odnos u svemu - istaknula je Hurem i dodala kako upravo tim segmentom nije zadovoljna.



Mlade igračice, kaže Hurem, očekivano dobijaju poziv za državni tim, mada ne prave neku razliku u odnosu na druge igračice. Ovog puta neće moći računati na Dejanu Spasojević, koja je povrijeđena. Povrijeđena je i bivša kapitenica Amira Spahić, a nije se odazvala ni mlada Ajla Zukić, koja je bila na kampu U19.



- Tek sada sam dobila tu informaciju i žao mi je što igračice nisu ozbiljne, ni klubovi profesionalni da jave na vrijeme. Već sutra ćemo pozvati novu igračicu - ističe bh. selektorica, koja je svjesna da sve teško ide, ali dodaje kako imaju pred sobom devet mjeseci da se spreme za kvalifikacije.



Na spisku za meč protiv Crnogorki su igračice: Envera Hasanbegović (SFK 2000 Sarajevo), Elma Kundić (Iskra), Melisa Hasanbegović (IK Grand Bodo, Norveška), Alma Kamerić (SFK 2000 Sarajevo), Nikolina Vujadin (Lokomotiva), Valentina Šakotić (Radnik Bumerang), Amela Kršo (Emina), Aida Hadžić (SFK 2000 Sarajevo), Lidija Kuliš (Glasgow City, Škotska), Marija Aleksić (Ferencvarosi TC, Mađarska),Ena Taslidža (1. FFC Frankfurt, Njemačka), Anisa Alukić (FS Zurich, Švajcarska), Đula Velagić (Emina), Anđela Mitrović (Banja Luka), Milena Nikolić (SC Sand, Njemačka), Mejrema Medić (SFK 2000 Sarajevo), Minela Gačanica (Emina), Senada Muratović (Gradina), Selma Kapetanović (SFK 2000 Sarajevo).



(FENA)