Oštrina Zlatana Ibrahimovića je standard. Nikog taj ne štedi, pa ni Cristiana Ronalda.

Foto: 24sata.info

Naime, Portugalac je svoj ljetni prelazak iz Real Madrida u Juventus objasnio kao novi veliki izazov u karijeri jer s njima želi nastaviti osvajati trofeje.



Za Zlatana, igrača LA Galaksija, to jednostavno ne drži vodu.



"Cristiano pričao o novim izazovima... On to naziva izazovom. Prelazak u ekipu koja je već jaka i osvaja Serie A. Zašto nije prešao u tim iz druge lige i postao prvak i uveo ih u prvu ligu? Sr***e, dolazak u Juventus nije izazov", smatra Šveđanin.



Portugalac u 33. godini i dalje briljira. Za italijanskog je prvaka u 25 utakmica dao 15 golova i namjestio ih osam. Juventus je lider Serie A, ušli su u osminu finala Lige prvaka te četvrtfinale domaćeg kupa.

(24SATA.INFO / Index)