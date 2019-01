Derbi 20. kola francuske Lige 1 odigrali su Marseille i Monaco a završen je rezultatom 1:1.

Foto: 24sata.info

Iako je Monaco u katastrofalnoj poziciji, jasno je da tim iz Kneževine ima kvalitet da naudi i najjačima u ligi, a danas je to na svojoj koži osjetio Marseille.



Ipak, ništa na to nije asociralo jer je Maxime Lopez već u 13. minuti doveo domaćine u prednost.



Vodstvo nije dugo trajalo jer je Youri Tielemans pogodio za poravnanje dvadesetak minuta kasnije.



Do kraja je bilo prilika, uzbuđenja, ali ne i priznatih golova (poništen gol domaćinu nakon dugotrajnih VAR konsultacija), tako da je ostalo 1:1.





(SCsport)