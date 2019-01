Ole Gunnar Solskjaer, menadžer Manchester Uniteda, kazao je da u nedjelju u derbiju 22. kola Premier lige na Wembleyju njegov tim neće naivno napasti Tottenham.

Ole Gunnar Solskjaer / 24sata.info

Od kako je sjeo na klupu svog bivšeg kluba u decembru, kada je naslijedio Josea Mourinha, norveški trener je pobijedio svih pet utakmica. Naravno, nada se nastavku pobjedonosnog niza, ali je i oprezan jer je svjestan da United čeka izuzetno jak rival, tim koji je u top tri Premier lige.



“Kada igrate protiv dobre ekipe morate se braniti. Morate zaslužiti da pobijedite u takvim utakmicama. Nećemo se kockati i biti naivni, ali Manchester United je sinonim za napadački fudbal. Moramo da odemo tamo i odigramo napadčku utakmicu, moramo pobijediti da bi im prišli na tabeli. Idemo na Wembley da uzmemo tri boda. Odlazak na Wembley u dresu Manchester Uniteda izvlači najbolje iz većine igrača. Nadam se da ćemo to i vidjeti“, jasan je Solskjaer.



United trenutno zaostaje šest bodova za četvrtim mjestom koje donosi plasman u Ligu šampiona, a drži ga Chelsea. Tottenham je jednu poziciju iznad sa deset bodova više od tima sa Old Trafforda. No, Solskjaer vjeruje da će njegov igrači iznenaditi mnoge plasmanom na kraju sezone.



“Moji igrači znaju da su dobri, jer nastupaju za Manchester United. Ako se držimo zajedno i dajemo sve od sebe svaki dan, možda bi smo mogli iznenaditi načinom na koji ćemo završiti sezonu“, optimista je Norvežanin.



Derbi susret 22. kola Premier lige između Tottenhama i Manchester Uniteda igraće se u nedjelju na Wembleyju sa početkom u 17.30 sati.





(AA)