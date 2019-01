Nakon što je prodao Cristiana Ronalda Juventusu za 115 miliona eura i shvatio da nema ni približno adekvatnu zamjenu za Portugalca, Real je u zimskom prijelaznom roku želio riješiti pitanje napadača.

Foto: 24sata.info

Evropski prvak je ljetos doveo Mariana Diaza za 20 miliona eura. Panamac se pokazao kao teški promašaj, a nakon ozljede Garetha Balea Real je ostao na Benzemi kao jedinoj napadačkoj opciji. Iako je otišao na ljeto, Ronaldo je ostao Realov najbolji strijelac u 2018. godini i u Madridu su željeli pokušati spasiti propalu sezonu.



Kako piše španski AS, jedan od Realovih čelnika je prije Božića kontaktirao Real oko kupnje Harryja Kanea. Engleski reprezentativac dugogodišnja je Realova želja. Pričalo se da bi ga Real doveo sljedećeg ljeta, ali očajni rezultati primorali su Madriđane da ranije reagiraju.



No, Tottenham je poručio da za Kanea traži 350 miliona eura, što je šokiralo Realova predstavnika, naročito jer su Spursi i Real u odličnim odnosima. Tottenham je Realu prodao i Modrića i Balea, pa su se nadali da bi se mogli dogovoriti i oko Kanea.



To će biti vrlo teško jer se iskusnom i tvrdom pregovaraču Danielu Levyju nigdje ne žuri. Spursi se uskoro sele na novi stadion i žele zadržati Kanea te imaju dovoljno vremena ispregovarati cijenu koju su izvjesili.





(SCsport)