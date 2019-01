Legendarni francuski nogometni stručnjak Arsene Wenger svoju karijeru bi mogao nastaviti vodeći reprezentaciju Katara.

Arsene Wenger / 24sata.info

Tu vijest je danas objavio ugledni France Football pozivajući se na izvore iz Francuske, ali i iz Azije.



Katar će organizovati Svjetsko prvenstvo 2022. godine, te se nogometni savez te zemlje želi predstaviti svijetu u to boljem svjetlu.



Stoga su u potrazi za vrhunskim stručnjakom, a prvi izbor im je 69-godišnji Francuz. Kako javlja France Football, pregovori su u toku.



Aktuelni selektor Katara je španski stručnjak Felix Sanchez koji je vodio U19, U21 i U23 selekciju, a 2017. godine je sjeo na klupu seniorske selekcije. No, on sasvim sigurno neće dočekati Mundijal na klupi Katara, prenosi Klix.ba.





(24sata.info)