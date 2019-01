Mohamed Salah proglašen je za najboljeg igrača Premier lige u mjesecu decembru kada je imao najveći uticaj u svih sedam mečeva koje je njegov Liverpool dobio. Tim trijumfima "redsi" su se popeli na vrh tabele Premier lige.

Foto: 24sata.info

Do decembra Mohamed Salah je postigao čak sedam golova, ali mnogima to nije bilo dovoljno pa su Egipćanina proglasili čudom koje se viđa samo u jednoj sezoni. Ipak kako je počeo decembar Salah je eksplodirao. Postigao je šest golova u tom mjesecu, asistirao za još četiri, a jedino nije učestvovao u golovima u mečevima sa Evertonom i Manchester Unitedom.



Salah je nagradu za najboljeg igrača decembra pokupio ispred Edena Hazarda, Haryja Kanea, Ricarda Pereire, Paula Pogbe i Marcusa Rashforda. On je inače treći igrač Liverpoola koji dobija mjesečnu nagradu, a prije njega su bili nagrađeni Sadio Mane u augustu i Virgil Van Dijk u novembru.



Salah je sa 13 golova trenutno treći strijelac Premier lige jer po jedan više od njega imaju Hary Kane i Pierre-Emerick Aubameyang.





(Sport Klub)