Velika senzacija dogodila se u Newportu gdje je domaćin izbacio Leicester u trećoj rundi FA Cupa. Završilo je 2:1.

Foto: 24sata.info

Četvrtoligaš, ekipa koja se takmiči u engleskoj League Two, uspjela je napraviti čudo i izbaciti protivnika koji se na nekoj imaginarnoj tabeli svih timova u Engleskoj trenutno nalazi sedamdesetak mjesta ispred.



Matt je doveo velški tim u prednost u 10. minuti, te je to bilo sve za prvo poluvrijeme, uprkos inicijativi gostiju.



Ipak, djelovalo je da će se Lisice nekako spasiti kada je u 82. minuti pogodio Ghezzal. Imali su tada fudbaleri Leicestera u džepu ponovljenu utakmicu. No, pet minuta prije kraja sa bijele tačke pogađa Amond za veliku senzaciju.







(24sata.info)