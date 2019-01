Tuttosport tvrdi da će Juventus sljedećeg ljeta dovesti Aarona Ramseya i Paula Pogbu te prodati Samija Khediru i bh. reprezentativca Miralema Pjanića.

Arhiv / 24sata.info

Mnogi mediji izvještavaju kako je Ramsey dogovorio lične uvjete s Juventusom, budući da njegov ugovor s Arsenalom ističe u junu.



Međutim, on možda neće biti jedino pojačanje iz Premiershipa, a Tuttosport nastavlja priču o Pogbinom povratku u Torino, čak i nakon što je drastično popravio svoju formu u Manchester Unitedu odlaskom Josea Mourinha.



To bi bio povratak Pogbe u Torino, koji je dres Stare dame nosio od 2012. do 2016., kada je prodat Unitedu za tadašnji svjetski rekord od 105 miliona eura.



Kako bi osigurali novac za ovaj transfer i oslobodili prostor u sredini terena, navodi se kako će Juve prodati Pjanića i Khediru.



Nije mala lista zainteresovanih za 28-godišnjeg bh. veznjaka, uključujući i Manchester United pa je moguća i potencijalna razmjena igrača.



Bh. specijalista za slobodne udarce je prije nekoliko mjeseci produžio ugovor do juna 2023. godine, a u Juventus je stigao u ljeto 2016. godine iz Rome za 32 miliona eura.



PSG se također povezuje s Pjanićem, koji je ranije u svojoj karijeri igrao u Ligue 1 za Metz i Lyon.

(Klix)