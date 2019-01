Na Etihadu je večeras odigrana, po mnogima najvažnija utakmica dosadašnjeg toka sezone, a sastali su se Manchester City i Liverpool – timovi koji od samog starta prvenstva drže vrh tabele.

Foto: 24sata.info

Vidjeli smo dosta dobru utakmicu iz koje kao pobjednik izlazi City, koji je s ova tri boda svojim navijačima vratio vjeru u titulu. Građani su slavili sa 2:1.



Počelo je dosta tvrdo s obje strane i nismo se baš nagledali fudbala u prvih 15 minuta.



Onda u 17. minuti nevjerovatna prilika za Liverpool. Mane je izašao pred Edersona, savladao ga, lopta je pogodila stativu, a na kraju su milimetri spasili City da ne primi gol.



Razigrao se nakon toga tim Pepa Guardiole, a to im je donijelo i vodstvo u finišu poluvremena.



Do lopte je u šesnaestercu došao Sergio Aguero, koji silovitim udarcem doslovno probija Alissona i donosi erupciju oduševljenja domaćim navijačima.



U drugom dijelu smo također gledali dobar fudbal, a nešto bolji je bio Kloppov tim.



Alexander-Arnold je imao priliku u 56. minuti, kada je njegov udarac završio nekoliko centimetara od stative gola Edersona.



Za Edersona spasa nije bilo osam minuta kasnije. Arnold je ovaj put sjajno ubacio, Robertson je prebacio loptu do Firmina, koji lagano poentira glavom za 1:1.



Baš kada se činilo da će Liverpool nastaviti s napadima, te da je bliži trijumfu, “ukazao” se Leroy Sane.



U 72. minuti je Sterling dodao loptu do brzonogog Nijemca, koji preciznim udarcem savladava Alissona za 2:1.



Aguero je nakon kontra napada u 82. minuti izašao sam pred Alissona, zaobišao ga, ali je on uspio da ustane i izblokira njegov udarac u posljednji trenutak.



Do kraja nije bilo promjene rezultata pa je City slavio veoma bitan trijumf, koji ih dovodi na četiri boda od ekipe Liverpoola.



Redsi su prvoplasirani s 54, a City ih prati s 50 bodova.



Manchester City – Liverpool 2:1 (Aguero 39’, Sane 72’ / Firmino 64’)







(SCsport)