Kako prenose španski mediji, golman Keylor Navas je potpisao produženje saradnje sa Realom za dodatnu godinu dana.

Foto: 24sata.info

To bi značilo da bi Kostarikanac ostao u dresu Reala do 2021. godine, pri čemu bi dobio pojačan ugovor, sa većim primanjima.



Navas se jutros povezivao sa Arsenalom, međutim Unai Emery je to odmah demantovao u medijima, rekavši da Arsenal nije zainteresovan za usluge Kostarikanca, a kao potvrda tome dolazi i ovaj novi potpis ugovora.





(SCsport)