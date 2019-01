Međunarodna nogometna federacija (FIFA) povećat će broj sudionika na svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine s 32 na 48 reprezentacije ako će to biti moguće, poručio je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino na International Sports konferenciji u Dubaiju.

Infantino je prošlog mjeseca poručio kako većina nacionalnih saveza podržava ideju o povećanju broja sudionika, a konačna odluka bit će poznata do ždrijeba kvalifikacija koji će se održati u ožujku.



FIFA je u siječnju 2017. donijela odluku da će od SP-a 2026. povećati broj sudionika, ali od tada Infantino razmišlja o mogućnosti proširenja već za World Cup 2022. To bi moglo značiti da će se utakmice igrati i u još nekim zemljama Perzijskog zaljeva, prenosi Hina.



-Ako mislite da je dobro imati 48 momčadi na svjetskom prvenstvu zašto ne bi pokušali i četiri godine ranije. Zbog toga analiziramo je li moguće imati 48 reprezentacije već 2022. godine - kazao je Infantino.



-Svjetsko prvenstvo će se održati u Kataru sa 32 ekipe. Međutim, ako ga možemo povećati na 48 ekipa i učiniti svijet sretnim, trebali bismo pokušati - dodao je prvi čovjek krovne nogometne organizacije.



Katar je kazao kako neće donijeti konačnu odluku o proširenju turnira dok ne vidi detalje iz studije izvedivosti FIFA-e. Očekuje se da će se u studiji raspravljati o aspektima rasporeda odigravanja utakmica, broju potrebnih stadiona i trening kampova, ali i o broju odigranih utakmica u jednom danu koje bi se igrale u proširenom formatu



-Kada bi se neke od utakmica igrale u susjednim zemljama, to bi moglo biti vrlo korisno za regiju i cijeli svijet. Postoje napetosti u ovoj regiji, a njima će se morati baviti lideri zemalja. Međutim, možda je lakše govoriti o zajedničkom nogometnom projektu nego o složenijim stvarima. Ako to može pomoći svim ljudima u Zaljevu i svim zemljama u svijetu da razviju nogomet i donesu pozitivnu poruku svijetu o nogometu, onda bismo trebali pokušati - poručio je Infantino.

