Miralem Pjanić, zvijezda Juventusa i našeg državnog tima, u ekskluzivnom novogodišnjem razgovoru za “Dnevni avaz” osvrnuo sa na 2018. godinu, ali i planove.

Miralem Pjanić / 24sata.info

Ako ne najbolji, onda sigurno jedan od naših najboljih igrača svih vremena, završio je 2018. onako kako ju je i počeo – trijumfalno (Sampdorija 2:1). Pjanić je u minuloj polusezoni za “Staru damu”, koja u Seriji A ne zna za poraz, a u Ligi prvaka je osvojila prvo mjesto u grupi, odigrao 17 utakmica, kao i Sandro Aleks (Alex), Blaise Matuidi, Paulo Dibala (Dybala).



Više nastupa od njih upisao je samo Kristijano Ronaldo (Cristiano) – 19.



Liga prvaka



Šta biste u novogodišnjoj poruci poželjeli Bosancima i Hercegovcima?



- Bosancima i Hercegovcima želim uspješnu novu godinu. Svima mnogo zdravlja, što je najbitnije. Sa sportske strane, nadam se da ćemo se s Bosnom prvi put plasirati na Evropsko prvenstvo.



Jeste li zadovoljni prvim dijelom sezone 2018/2019?



- Da, itekako. Super nam ide. Sad ćemo na zasluženi odmor, tek sada dolaze ozbiljne stvari. Moramo biti spremni za mart, kad će sve da se odlučuje.



Jeste li uoči početka ove sezone postavili sebi neke ciljeve?



- Moji ciljevi su da osvajam titule, da budem izabran među najbolje igrače. Posebno želim da osvojim Ligu prvaka. To mi je san.



Može li Juventus napraviti taj iskorak u ovoj sezoni s obzirom na to da ste, s druge strane, nedodirljivi u Italiji?



- U Seriji A nikad nije lako. Ove pobjede su samo zasluga našeg svakodnevnog rada i volje da budemo najbolji. S druge strane, Liga prvaka je jasan cilj za nas.



Ko je, prema Vašem mišljenju, glavni kandidat za osvajanje Lige prvaka?



- Real Madrid i Barcelona uvijek su među favoritima zato što su to klubovi koji su se naviknuli da igraju te turnire. Ni Englezi nisu loši, mislim na Liverpul i Mančester siti, koji će bit ozbiljni kandidati za osvajanje Lige prvaka.



Ni mi se ne krijemo.



Euro 2020.



Kako je dijeliti svlačionicu s Ronaldom?



- To je velika stvar, što je Ronaldo došao u Juventus. I to je dokaz kakav je Juventus klub. Poštovan od najboljih. Nama mnogo znači i bit će nam sigurno najvažniji igrač za osvajanje Lige prvaka.



Mediji su Vas minulog ljeta, ali i sada, selili u najveće klubove svijeta - od velikana iz Španije do Engleske. Vaš komentar, odnosno koliko je bilo ili ima istine u svim tim novinskim naslovima?



- Ja sam već u jednom od tri-četiri najveća kluba Evrope i svijeta. Lijepo mi je tu gdje sam trenutno. Želim da budemo najbolji kao tim. Tu želim biti i osvojiti još mnogo toga.



Naš državni tim dokazao je u 2018. da je na pravom putu. Šta je novo u svlačionicu naše reprezentacije donio Robert Prosinečki?



- Selektor je donio mnogo dobrih stvari. Sigurno nije bilo lako doći i biti selektor ovoj reprezentaciji zato što je bilo mnogo promjena. Ali, on je posložio tu grupu od 22-23 igrača i stvorio je super ekipu. Mladu, ali mislim da ima mnogo potencijala za još veći napredak. Velike zahvale za to idu selektoru i stručnom štabu. Ali, ne želimo se dizati prerano. Naš jasan cilj mora bit Evropsko prvenstvo 2020.



Imate li vremena da pratite Premijer ligu BiH?



- Da, ali malo.



Za koga navijate u bh. eliti?



- Uvijek navijam za naše sarajevske klubove. I drago mi je kad imaju uspijeha, pogotovo u Evropi, mogu napraviti još korak prema naprijed. Ne smije da ih bude strah, trebaju da vjeruju u to. Mislim da samo tako i ozbiljnim radom mogu napraviti mnogo više.



Mesi i Ronaldo za klasu ispred svih drugih



Da li je Luka Modrić, prije Kristijana Ronalda, Lionela Mesija ili, naprimjer, M’bapea, zaslužio da bude izabran za najboljeg igrača svijeta, Evrope i Svjetskog prvenstva?



- Luka je sigurno imao sjajnu sezonu i treba biti među najboljim. U velikom je klubu (Real Madrid, op. a.), imao je dobre rezultate i s klubom i s reprezentacijom. Individualno, naravno da su Mesi i Ronaldo jedna klasa ispred svih drugi. Ali, Modrić je sigurno sjajan igrač - konstatira Pjanić.



Volim pomoći, to radim od srca



Poznati ste kao veliki humanitarac koji ne voli da se javno spominje njegov humanitarni rad. Zašto? Činjenica je, međutim, da nas je sve do suza dirnuo Vaš emotivni govor u Roditeljskoj kuću u Sarajevu?



- Volim pomoći, imam priliku da pomognem. I to radim od srca - rekao je Pjanić te je dodao:



- Zašto bi neko trebao da zna šta sve radim? Ja to radim od dobre volje, naš narod to zaslužuje.





(Avaz)