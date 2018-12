Manchester City je nakon dva uzastopna poraza danas pobijedio Southampton u gostima 3:1 i preskočio Tottenham na drugom mjestu Premiershipa.

Pep Guardiola / 24sata.info

Aktuelni šampioni sada zaostaju sedam bodova za Liverpoolom, koji je na Anfieldu deklasirao Arsenal 5:1 i koji u četvrtak gostuje na Etihadu, u utakmici koja bi mogla usmjeriti sezonu u jednom ili drugom smjeru.



“Dobili smo jako puno utakmica ove sezone i izgubili samo dvije, a naš najveći rival je trenutno najbolja ekipa u Evropi, a vjerovatno i na svijetu. Ispustit će oni koji bod do kraja, ali ne previše. Zato, ako ih ne pobijedimo u derbiju mislim da je priča o tituli gotova. Prestići ih u tom slučaju bilo bi praktično nemoguće”, rekao je Guardiola nakon pobjede u Southamptonu.



Španac je nakon toga dosta nahvalio Liverpool.



“Znam da je puno utakmica do kraja, ali Liverpool je jako dobar i konzistentan tim. Ipak, mi igramo kod kuće i nadam se da će nam naši navijači pomoći i podržati nas. Ne samo zbog važnosti te utakmice nego zato što moji igrači to zaslužuju. Za sve što su napravili u zadnjih 14, 15 mjeseci i zbog načina na koji igraju za ovaj klub. To je nevjerovatno”, dodao je Pep.





(SCsport)