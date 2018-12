Ole Gunnar Solskjaer je upisao i treću pobjedu u tri utakmice na klupi Manchester Uniteda, a Crveni đavoli su danas na Old Traffordu bili bolji od ekipe Bournemoutha sa 4:1.

Foto: 24sata.info

Nastavio je United tako igrati odlično pod vodstvom novog trenera, a već od samog početka se vidjelo ko će voditi glavnu riječ na terenu.



Nakon svega pet minuta igre, Rashford je fantastično predriblao jednog fudbalera Trešnjica, u petercu pronašao Pogbu koji pogađa za vodstvo Uniteda 1:0.



United je nastavio dobro igrati, a baš onda kada se činilo da će Bournemouth preuzeti inicijativu iz koje će zaprijetiti golu De Gee, United dolazi do drugog pogotka.



Igrala se 33. minuta, strijelac je bio Pogba, a ovaj put je asistirao Herrera.



Do kraja poluvremena još dva pogotka, po jedan na obje strane. Prvo je u 45. minuti sjajni Rashford pogodio za 3:0, a dvije minute kasnije Ake smanjuje na 3:1.



Drugo poluvrijeme nije ponudilo tako kvalitetan fudbal kao prvo, ali i u njemu smo vidjeli jedan pogodak.



Lukaku je u 70. minuti zamijenio Rashforda, te su mu bile potrebne svega dvije minute da dođe do pogotka za 4:1.



Mrlju na ovaj trijumf bacio je Eric Bailly, koji 10 minuta prije kraja susreta dobija direktan crveni karton.



Solskjaer je ovom pobjedom ispisao historiju Uniteda. Naime, Norvežanin je postao tek treći trener kluba koji je u prve tri utakmice upisao sve tri pobjede.



Prije njega, to je za rukom polazilo Mattu Busbyju i Joseu Mourinhu.



Asmir Begović je na terenu proveo svih 90. minuta.



Manchester United – Bournemouth 4:1 (Pogba 5’, 33’, Rashford 45’, Lukaku 72’ / Ake 45+2’)





(SCsport)