Fudbaleri Juventusa slavio je u uzbudljivom meču protiv Sampdorije na otvaranju 19. kola italijanske Serije A rezultatom 2:1.

Nakon remija sa Atalantom, fudbaleri Juventusa su svim silama krenuli po trijumf protiv Sampdorije, a očekivalo se da će do njega doći na lagan način, posebno nakon gola iz druge minute.



Prva prava prilika odmah je pretvorena u gol, Cristiano Ronaldo je iskoristio asistenciju Paula Dybale i pogodio za vodstvo.



Ipak, iskusni Fabio Quagliarella nastavlja sa spektakularnim igrama u 35. godini, pa je danas došao do svog 12. gola ove sezone u Seriji A. Pogodio je u 33. minuti sa bijele tačke.



Kako su primili gol, fudbaleri Juventusa su i došli do novog vodstva – iz jedanaesterca.



Igrao se 65. minut kada svoj drugi gol danas, a 14. u sezoni, postiže Ronaldo. To je bio i konačan rezultat susreta.



Bosanskohercegovački reprezentativac Miralem Pjanić odigrao je cijeli meč u pobjedničkom timu.





