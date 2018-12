Napadač Barcelone Lionel Messi je izjavio kako bi prije završetka karijere volio ponovo sarađivati s trenerom Pepom Guardiolom.

Lionel Messi / 24sata.info

Messija, koji važi za jednog od najboljih nogometaša u historiji, Guardiola je vodio od 2008. do 2012. godine, a zajedno su osvojili brojne trofeje.



Argentinac je s Pepom, između ostalog, osvojio dvije Lige prvaka, tri španska prvenstva i dva Kupa Kralja.



"Bit će teško, ali volio bih ponovo sarađivati s Guardiolom", rekao je Messi za špansku Marcu.



Smatra da je Guardiola jedan od najboljih trenera na svijetu.



"To je razlog zašto bih volio da se vrati, ali meni se čini da je to jako komplikovano", kazao je 31-godišnji napadač o nogometnom stručnjaku koji sada vodi Manchester City.



Messi je istakao i kako je trenutno sretan s aktuelnim Barceloninim trenerom Ernestom Valverdeom.



"Ove sezone ponovo igramo u formaciji 4-3-3. Prošle godine smo igrali s četvoricom u veznom redu i bilo je malo prostora u napadu za postizanje golova. Sada imamo više posjeda lopte i bolje igramo, a u posljednje vrijeme smo napredovali i u defenzivnom redu", rekao je Messi.





(AA)