Novi, privremeni, menadžer Manchestera Uniteda Ole Gunnar Solskjaer krenuo je pobjedom protiv Cardiffa u Velsu (5:1), dok ga na Boxing Day očekuje meč kod kuće protiv Hadersfilda.

Crveni đavoli su poslije pet godina postigli pet golova na jednom meču u Premier ligi, a novi menadžer od njih zahtjeva da nastave da uživaju na 'Old Traffordu' u srijedu, kao i da primjene ofanzivnu strategiju, po kojoj je United bio poznat dok ga je vodio sir Alex Ferguson.



"Mislim da se momci raduju igranju na 'Old Traffordu' i to je važno. U Cadriffu nisu nadmašili sebe. Procijenit ćemo, gledat ćemo snimke, a kao što sam rekao i ranije, mi možemo bolje, možemo da se razumijemo sve bolje i bolje", rekao je Norvežanin, koji je na klupi Uniteda prošle nedjelje zamijenio otpuštenog Portugalca Josea Mourinha.



Solskjeer je pred meč protiv Hadersfilda istakao i da igrači treba da poštuju tradicionalni napadački stil igre Manchester United.



"Oni nisu govorili o 'kočnicama', ali smo danas na sastanku pričali o tome kako treba da poslije jednog datog gola, da želimo i drugi. Kada ga postignemo, da želimo i treći. Napadačka filozofija je uzidana u Manchester United. To je tradicija i historija, tako želimo da igramo", zaključio je Solskjaer, koji će na klupi Crvenih đavola biti do kraja sezone.





