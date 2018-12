Brazilac Neymar i dalje ima veliku želju vratiti se u Barcelonu nakon što je prošle sezone prešao u francuski PSG, prenosi Anadolu Agency (AA).

Španski "AS" navodi da i čelnici Barcelone žele 26-godišnjeg Neymara ponovo vidjeti u klubu.



Ipak, ovaj list tvrdi da bi njegov povratak na Camp Nou bio vrlo komplikovan, ali ne i nemoguć.



"Sljedeće sezone Neymar nema izlaznu klauzulu, ali 2020. godine odšteta za Brazilca je poznata, 160 miliona eura", piše AS, pozivajući se na pouzdane izvore iz kluba.



Jedna od opcija u mogućim pregovorima je i Ousmane Dembele, pa AS tvrdi kako bi ovaj nogometaš mogao uz određeni iznos biti zamijenjen za Neymara.



Brazilac je u dosadašnjoj karijeri igrao za Santos, Barcelonu i Paris Saint-Germain.



U PSG-u je u 32 utakmice postigao čak 30 golova.

