Novi trener Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjaer će biti nagrađen s dva miliona funti ukoliko na kraju sezone ekipu odvede u Ligu prvaka.

Foto: 24sata.info

Kako pišu britanski mediji, Solskjaer je potpisao saradnju do kraja sezone, ali ako bude uspješan, vjerovatno će dobiti novi ugovor koja će mu omogućiti nastavak saradnje s klubom.



Čelnici Uniteda već sada su pred njega stavili glavni cilj, odnosno plasman u Ligu prvaka iduće sezone, a za ostvarenje tog cilja planiraju ga i bogato nagraditi.



Prema pisanju medija, Solskjaer će dobiti dva miliona funti "bonusa" ako uvede klub u elitno europsko takmičenje.



Zamjenik direktor Uniteda Ed Woodward silno želi da klub izbori Ligu prvaka te je, ako se to zaista i desi, spreman da obilno nagradi norveškog trenera.



Mnogi navijači Manchestera na društvenim mrežama pišu kako vjeruju da Solskjaer zaista ove sezone ekipu može dovesti najmanje do četvrte pozicije koja vodi u Ligu prvaka.



Manchester United trenutno je šesti u prvenstvu s 29 bodova, osam manje od Chelseaja koji je na četvrtom mjestu koje vodi u Ligu prvaka.



United već sutra dočekuje Huddersfield Town na svom Old Traffordu u sklopu 19. kola engleskog Premiershipa koji se igra na famozni Boxing Day, dan poslije Božića. Bit će to i prvi nastup Solskjaera pred domaćim navijačima otkako je preuzeo klupu "crvenih vragova".



Norvežanin se prošle sedmice vratio u United nakon što je Jose Mourinho dobio otkaz, a u prvoj utakmici upisao je veliku pobjedu na gostovanju kod Cardiffa u Walesu (1:5).





(AA)