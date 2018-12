Juan Mata, vezni fudbaler Manchester Uniteda istakao je da je, nakon dolaska legendarnog Ole Gunnar Solskjeara i ubjedljive pobjede nad Cardiff Cityjem, došlo vrijeme da svi u klubu budu optimistični.

Foto: 24sata.info

U debiju Norvežanina na klupi svog nekadašnjeg kluba United je slavio u gostima sa 5:1. Bio je to prvi put da su “crveni đavoli“ postigli pet golova u premierligaškoj utakmici još od odlaska s klupe sir Alexa Fergusona 2013. godine.



Nekoliko dana nakon trijumfa preko svog bloka oglasio se španski fudbaler.



“Legendarni Ole Gunnar Solskjear je naš novi šef i nismo mogli bolje početi na njegovom povratku u klub. Bila je to uvjerljiva pobjeda protiv Cardiffa, što će nam podići moral na kraju 2018. godine i u sve bližoj Novoj godini. Vrijeme je da budemo optimistični i da nastavimo naporno raditi kako bi se popeli na tabeli“, kazao je Mata i dodao:



“Za početak, na Boxing day igramo protiv Hudderfsielda. To je dan koji me podsjeća na moje prve mjesece u Premier ligi, prije nekih sedam godina. Od tada to je postao jedan od najdražih dana u godini za mene. Na tribinama će biti mnogo porodica i nadamo se da ćemo dobrom igrom doprinijeti prazničnoj atmosferi. To je poseban dan za engleski fudbal.“



Manchester United nakon 18 kola na tabeli Premier lige zauzima šesto mjesto sa 29 bodova, čak 19 manje od lidera Liverpoola. U 19. kolu 26. decembra na Old Traffordu će ugostiti Huddersfield.



Mata je u United stigao u januaru 2014. godine iz Chelseaja. Prije dolaska u Englesku igrao je za Real Madrid “B“ i Valenciju. Za “crvene đavole“ do sada je odigrao 204 takmičarske utakmice i postigao 43 gola. Za reprezentaciju Španije, s kojom je bio svjetski i evropski šampion, 30-godišnji veznjak je nastupio u 41 utakmici uz deset pogodaka.





(AA)