Povodom gotovo svakodnevnih navoda koji u posljednje vrijeme preplavljuju raznorazne medije, posebno internet portale, kako će FK Velež Mostar prodati neke od svojih najboljih igrača ključnih za jesenju titulu i naš pohod na Premijer ligu, osjećamo potrebu reagovati na takve natpise i sve takve tvrdnje kategorički odbaciti, stoji u saopćenju kluba.

Foto: 24sata.info

FK Velež neće prodati nijednog igrača, posebno one koji su bili naše najveće uzdanice u prvoj polusezoni. Dobar dio ovih navoda odnosio se na Nusmira Fajića i njegov angažman u FK Tuzla City, Sarajevu, te u nekim inostranim klubovima.



Ovim putem obavještavamo sve one kojima je Velež u srcu da ne strahuju od takvog scenarija. Jedino što se može dogoditi je da naše redove dodatno ojačamo i u nastavak sezone uđemo još jači i spremniji u ostvarenju našeg primarnog ovogodišnjeg cilja, a to je Premijer liga BiH !



Mostar u srcu, Velež do groba!"

(24SATA.INFO)