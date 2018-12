Fudbaleri Tottenhama ostvarili su petu uzastopnu pobjedu u Premiershipu i to u velikom stilu.

Foto: Twitter

Londonski tim pregazio je Everton na njegovom stadionu, legendarnom Goodison Parku, teniskim rezultatom – 6:2.



Dobro je meč počeo za domaće, Theo Walcott je natrčao na sjajan pas Calvert-Lewina i zatresao mrežu Pijetlova za 1:0 u 21. minuti. No, nakon toga je uslijedio potpuni kolaps Karamela.



Izjednačio je Heung-min šest minuta poslije, a do kraja poluvremena mrežu Evertona su tresli Dele Alli i Harry Kane za odlazak na odmor sa dva gola prednosti Tottenhama.



Sa identičnih 1:3 okončan je i drugi dio susreta – dakle, u konačnom zbiru skor je glasio famoznih 2:6. Eriksen je povećao vodstvo gostiju, pa zatim smanjio Sigurdsson na 2:4, a do završetka ponovo su se u strijelce upisali Heung-min i Kane.



POGLEDAJTE VIDEO



S ovim trijumfom Tottenham je zadržao priključak za vodećim dvojcem Premiershipa, Liverpoolom i Cityjem, dok je Everton ostao na sredini tabele, na 11. mjestu.



Zanimljivo, ove sezone su Karamele osvojile tek jedan bod u duelima sa šest prvoplasiranih ekipa engleskog prvenstva. Nisu tim za velikih utakmica, očito…





(SCsport)