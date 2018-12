Alexis Sanchez vratio se u trening kamp Manchester Uniteda nakon rehabilitacije u Čileu.

Alexis Sanchez / 24sata.info

Čileanski reprezentativac, koji se muči s povratkom u vrhunsku formu od dolaska u United iz Arsenala prije skoro godinu dana, na Instagramu je objavio video kako automobilom ulazi u trening kompleks Carrington uz pjesmu “Now We Are Free“ (Sada smo slobodni).



U utorak je smijenjen menadžer Jose Mourinho, a za privremenog šefa struke dan kasnije imenovan Norvežanin Ole Gunnar Solskjera, legendarni napadač Uniteda. Prvu utakmicu na klupi “crvenih đavola“ Solskjear će imati danas u gostima kod Cardiffa, ali Sanchez nije u konkurenciji za tim.



Čileanac se vratio u klub, nakon što je morao da demantuje medijske navode da je dobio opkladu sa saigračima da će Mourinho biti smijenjen. Početkom decembra Sanchez je povrijedio zadnju ložu tokom treninga.



Od dolaska na Old Trafford odigrao je svega 17 utakmica, a ove sezone samo pet. Iz Čilea su dolazile informacije kako je nezadovoljan statusom kod Mourinha i da želi napustiti klub u zimskom prelaznom roku, što je portugalski trener demantovao.



Ostaje da se vidi može li se Sanchez vratiti u formu koja ga je godinama krasila i može li se vratiti u tim pod vodstvom Solskjaera.





