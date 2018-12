Tako to radi Juventus. Jedan ubod italijanskog prvaka je bio dovoljan, tačnije smrtonosan za ekipu Rome. Vučica je poražena u Torinu sa minimalnih 1:0 u derbiju 17. kola Serie A.

Foto: 24sata.info

Ključni detalj susreta dogodio se u 35. minuti. Mattia De Sciglio je uputio odličan centaršut u šesnaesterac, a Mario Mandžukić je fantastično ispratio ubačaj, pokazao sjajan osjećaj za prostor i izbliza uputio udarac glavom koji pogađa donji lijevi ugao Romine mreže.







Juventus je generalno djelovao dosta bolje tokom većeg dijela susreta, imao veći posjed lopte i više udaraca prema golu (20-7), kao i bolji omjer u kornerima (13-2). Staroj dami još je i poništen jedan pogodak, nakon akcije Ronalda i Coste u sudijskoj nadoknadi.



S druge strane, sterilna Roma se ne može pohvaliti da je kreirala ijednu stopostotnu šansu, jer to svakako nije predstavljao ni šut glavom Cristantea u 90. minuti, koji je ukrotio Szczesny.



Derbi su okusili i bh. reprezentativci. Miralem Pjanić igrao je do 71. minute, kada ga je zamijenio Emre Can, a nakon pauze zbog povrede zaigrao je i kapiten Zmajeva Edin Džeko, koji je ušao u 80. minuti umjesto Nzonzija.





(SCsport)