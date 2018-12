Real Madrid slavi novu titulu svjetskog klupskog prvaka – treću zaredom, a četvrtu ukupno, što Kraljevski klub čini najuspješnijom ekipom ovog takmičenja (Barcelona je druga sa tri trofeja).

Foto: Reuters

U ovogodišnjem finalu Svjetskog klupskog kupa, odigranom u Abu Dabiju, Madriđani su sa glatkih 4:1 savladali Al-Ain, koji je prethodno u polufinalnom okršaju kreirao prvorazrednu senzaciju izbacivši River Plate nakon jedanaesteraca.



No, za novo iznenađenje ekipa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata jednostavno nije imala odgovarajuću municiju. Što i ne čudi, Real je ipak puno veći zalogaj od prvaka Južne Amerike, pogotovo kad se igraju važni mečevi.



Istina, Al-Ain je čak mogao i povesti. Prethodno je Vazquez pogodio stativu na otvaranju meča, da bi azijski tim zamalo kaznio dvije greške Kraljeva. Stopostotnu priliku propustio je iskoristiti Egipćanin Hussein El Shahat, koji je na samoj gol-liniji pogodio odlično postavljenog Serrgija Ramosa.



Već u sljedećem napadu reala uslijedila je kazna, Modrić se lijepo namjestio i sa nekih 17 metara majstorski pogodio kut gola Khalida Eisa za 1:0.



Prvo poluvrijeme je potom okončano bez većih uzbuđenja do odlaska na odmor, da bi Llorente udvostručio prednost evropskog prvaka u 60. minuti. Dileme o pobjedniku otklonio je Ramos u svom stilu, pogotkom glavom nakon kornera u 79. minuti za 3:0.



Al-Ain ipak uspjeva doći do utješnog gola, Shiotani je u skoku promijenio smjer lopte i plasirao je u mrežu madridskog kluba u 86. minuti za 1:3.



Konačan rezultat postavljen je autogolom Nadera u sudijskoj nadoknadi, kojem je prethodio dobar prodor Viniciusa.







(SCsport)