Roy Keane, bivši fudbalski reprezentativac Republike Irske i kapiten Manchester Uniteda smatra da su igrači izdali menadžera Josea Mourinha.

Roy Keane / 24sata.info

Njihovo ponašanje opisao je slikovito rekavši da su Portugalca “bacili pod autobus i da su se izvukli s ubistvom“, prenosi Anadolu Agency (AA).



Keane smatra da je to klasični pokazatelj ponašanja modernih igrača, za koje tvrdi da su "veoma loša ljudska bića".



Mourinho je otpušten u utorak, a za privremenog menadžera u srijedu je imenovan Ole Gunnar Solskjear, također legenda kluba s Old Trafforda, s kojim je Keanea svojevremeno bio saigrač.



"Svako bi dobio otkaz s takvim igračima. Igrači koji su prekomjerno plaćeni, ne treniraju ispravno i nisu produktivni. Nisam najveći navijač Mourinha, ali ne mogu tolerisati igrače koji se kriju iza agenata, njihovih prijatelja iz medija... To je smiješno“, rekao je 47-godišnji Keane za britanske medije i nastavio:



"Igrači su se izvukli s ubistvom. Oni se kriju iza menadžera. Bacili su ga pod autobus. Ja pomalo pripadam staroj školi. Mada to ne bih nazvao starom, nego dobrom školom. Šta god da se dešava u klubu kada izlazite na teren, pogotovo ako ste u velikom klubu kao što je United, dajete sve od sebe bez ikakvih izgovora. Ova priča da su igrači uznemireni, to nije United, to su samo moderni igrači. Oni ne da su samo slabi igrači, već su veoma loša ljudska bića. Ne možete im ništa reći.“



Keane je bio sjajan vezni fudbaler. Tokom karijere, osim za United, igrao je za Cobh Ramblers, Nottingham Forest i na kraju za Celtic. Na Old Traffordu je proveo 13 sezona, od 1993. do 2006. godine, a za “crvene đavole“ je odigrao 480 takmičarskih utakmica i postigao 51 gol. S Unitedom je osvojio sedam titula šampiona Engleske, po četiri FA kupa i Superkupa, a po jednom je stigao do pehara u Ligi šampiona i Interkontinentalnom kupu. Za Republiku Irsku je nastupio 67 puta uz devet pogodaka.





(AA)