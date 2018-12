Prvoplasirani turske Super lige Basaksehir odigrao je danas u gostovanju kod Alanyaspora neriješeno.

Foto: Twitter

Basaksehir je poveo u 41. minuti, a to je djelo našeg reprezentativca Edina Višće.



Nakon brze kontre, u liniji sa defanzivcima domaćina, Višća je primio dugu loptu. Nije teško bilo shvatiti da će se ovaj napad pretvoriti u vodstvo njegove ekipe, a Višća je to i potvrdio. Udarcem u lijevi ugao gola matirao je Yilmaza i donio vodstvo svom timu. Sa tim rezultatom je zaključeno prvo poluvrijeme.



Gosti su imali mnogo veći posjed lopte, ali ga nisu mogli pretvoriti u pogodak.



Domaćin je to iskoristio i preko Juniora Fernandesa izjednačio za konačan rezultat od 1:1.



Nastup za Basaksehir je upisao i Rijad Bajić od 71. minute, a zamijenio je Marcia Mossora.



VIDEO



(SCsport)