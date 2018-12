Portugalski fudbalski stručnjak Jose Mourinho dobio je otkaz i platio ceh za najlošiji start Manchester Uniteda u Premiershipu u 21. stoljeću.

Tim sa “Old Trafforda“ u 17 utakmica sakupio je 26 bodova i nalazi se na šestom mjestu na tabeli Premiershipa. Jedan od najtrofejnijih klubova Engleske tako loš početak sezone nije imao još od sezone 1989/1990.







Zbog loših rezultata otpušten je šef stručnog štaba Mourinho koji u protekle tri sezone nije uspio ostvariti očekivanja navijača i uprave kluba.



Mourinho je doveden da zaustavi loši trend koji je Manchester United bilježio od odlaska slavnog stručnjaka Alexa Fergusona, ali 29 datih i isto toliko primljenih golova u 17 ligaških utakmica daleko su od očekivanog.

Iako je poznat po taktičkoj igri baziranoj na čvrstoj odbrani, Mourinho s Manchesterom ove sezone nije uspio zaustaviti napadače protivničkih timova. O tome ponajbolje svjedoči podatak da je Manchester United kao viceprvak prošle sezone u svih 238 utakmica primio 28 golova, a ove sezone je tu brojku nadmašio u svega 17 mečeva.



U bogatoj trenerskoj karijeri Mourinho je vodio velike timove Chelsea, Real Madrid i Inter te je osvojio ukupno 16 trofeja. Međutim, ovogodišnji loši rezultati na klupi Manchester Uniteda nalik su fijasku koji je prije tri godine doživio kao povratnik na klupu londonskog Chelsea. I tada se od njega mnogo očekivalo, a ostvaren je jedan od najlošijih startova sezone tog kluba.



Od dolaska na “Old Trafford“ Mourinho je od 2016. godine na ukupno 11 pojačanja potrošio 360 miliona funti, ali nije uspio to opravdati rezultatima.



Mourinho je za rekordnih 89 miliona funti u Manchester United doveo Paula Pogbu, koji se zbog loših partija našao na udaru kritika, a potom i su došle njihove međusobne razmjerice, pa mediji sa Ostrva nerijetko pišu kako bi se Pogba rado vratio u Juventus.



Još neki od “promašenih“ Mourinhovih transfera su i Romelu Lukaku koji je Evertonu plaćen 75 miliona funti i Alexis Sanchez koji ima sedmičnu plaću od pola miliona funti.



Mourinho je s Manchester Unitedom osvojio tri trofeja, ali ne i onaj najvažniji, titulu prvaka Premiershipa. Community Shield, Liga kup i trofej Evropa lige nisu zadovoljili apetite tako velikog kluba.



Tokom karijere Mourinho nije skrivao da mu je želja da s klupe vodi Manchester United, ali nije uspio iskoristiti priliku koju je dobio u tom klubu.



Međutim, karizmatični portugalski stručnjak Mourinho s “Old Trafforda“ ne odlazi praznih džepova. Engleski mediji javljaju da je zbog raskida ugovora dobio 22,5 miliona funti odštete.



Uprava i navijači Manchester Uniteda očekuju bolje rezultate u nastavku sezone, a tim će do kraja sezone s klupe voditi Norvežanin Ole Gunnar Solskjaer. On je i tokom igračke karijere slovio za “jokera“ na klupi koji je po ulasku u igru postizao važne golove za Manchester.





