Ole Gunnar Solskjaer (45) novi je menadžer Manchester Uniteda, objavio je klub.

Foto: 24sata.info

Legendarni Norvežanin bit će na klupi Manchester Uniteda do kraja sezone, a pomagat će mu Michael Carrick, koji je bio pomoćnik Joseu Mourinhu.



Vijest da će Solskjaer biti novi menadžer Uniteda objavljena je na stranici ‘crvenih vragova’ još u utorak navečer. Pisalo je to uz video u kojem Solskjaer zabija u finalu Lige prvaka 1999. protiv Bayerna.



No vrlo brzo objava je obrisana sa službene stranice da bi sljedeći dan stigla potvrda.



Nakon što je Jose Mourinho dobio otkaz, United je objavio da će momčad privremeno preuzeti Michael Carrick, bivši veznjak ‘crvenih vragova’ i Mourinhov pomoćnik. No to nije potrajalo ni dan jer Solskjaer preuzima kormilo.



Ole Gunnar Solskjaer u deset sezona u Manchester Unitedu zabio je 128 golova u 367 utakmica. Nakon igračke mirovine preuzeo je rezervnu momčad Uniteda. Potom je otišao trenirati Molde gdje je 2010. potpisao na četiri godine.



Kratko je bio u Cardiffu s kojim je ispao iz lige i u kojem je dobio samo devet od 30 utakmica. Vratio se u Molde čiji je trenutno menadžer. Solskjaer bi, kako pišu engleski mediji, trebao biti privremeno rješenje na klupi Manchester Uniteda dok se ne osigura dolazak Mauricija Pochettina, koji je trenutno na klupi Tottenhama.



“Žao mi je kolege Mourinha, znam što sad pričaju, ali ja sam trener Spursa. Glasine nisu moj problem i ne mogu odgovoriti na njih”, rekao je Pochettino.





