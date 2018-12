Borussia iz Dortmunda sinoć je doživjela prvi ovosezonski poraz u Bundesligi, a bolja ekipa od "Milionera" bila je Fortuna Dusseldorf sa 2:1.

Foto: 24sata.info

Poraz, logično, u redovima trenutnog lidera nisu dobro primili. Barem prema reakciji ljutitog kapitena Marca Reusa, koji je u Dusseldorfu bio blijed zahvaljujući konstantnom markiranju od jednog protivničkog igrača.



- Ne znam kako se zove igrač koji me čuvao, ali znam da me pratio baš svuda - prenosi Reusovu izjavu "Sportschau" na Twitteru.



A ispod te objave stigao je komentar službenog Twittera Fortune na kojem junak Marcel Sobottka maše i pozdravlja Reusa i Borussiju. Upravo on je 90 minuta igrom maltretirao Reusa, koji nije mogao ni na WC za vrijeme poluvremena otići bez njega.





(24sata.info)