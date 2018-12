Menadžer Menadžer Manchester Cityja Pep Guardiola smatra da nije dobro kada jedan etablitani menadžer dobije otkaz, ali priznaje da iza svega stoje rezultati.

Pep Guardiola / 24sata.info

Trener prvaka Engleske, čiji tim se pobjedom na penale nad Leicesterom plasirao u polufinale Carabao Cupa, kaže da menadžere nema ko da zaštiti.



"Kada se ovako nešto dogodi, da jedan menadžer dobije otkaz, uvijek sam tužan. Mi smo usamljeni, niko ne stoji uz nas. Kada je menadžer u takvoj situaciji, to nije dobro, ja sam blizak sa svima", rekao je Guardiola.



On je ipak svjestan da njihova sudbina prevashodno zavisi od rezultata.



"U fudbalu se tako nešto dešava. I uvijek se zna šta je bilo kada dobijete otkaz, to je zato što rezultati nisu dobri. Ne treba ja da tješim Mourinha, on je snažan karakter. Želim mu sve najbolje, nadam se da će uskoro vratiti fudbalu, jer i United nastavlja da igra fudbal bez njega", poručio je strateg prvaka Engleske, prenio je B92.





(24sata.info)