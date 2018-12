Muhamed Bešić i Middlesbrough zaustavljeni su u četvrtfinalu Carabao Cupa (nekadašnji Liga kup).

Foto: Reuters

Eliminisani su od strane kluba iz nižeg ranga, League One (treća liga), ekipe Burtona.



Jedan pogodak bio je dovoljan gostima da slave na Riversideu, strijelac za minimalnih 0:1 je bio Jake Hesketh u 48. minuti.



Reprezentativac BiH Muhamed Bešić igrao je do 63. minute, kada ga je zamijenio Marcus Tavernier. Zaradio je prethodno žuti karton.



Manchester City se provukao do polufinala Carabao Cupa. U regularnih 90 minuta Leicester je izborio neriješen skor, 1:1 (Albrighton 73. – De Bruyne 14.).



Pristupilo se kasnije penal seriji u kojoj je mladi golman Cityja Arijanet Murić odbranio dva penala te na taj način vodio svoj tim do pobjede 3:1.





(24sata.info)