Uli Hoeness je ponovo izabran za predsjednika Upravnog odbora Bayerna iz Minhena. Na konstitutivnoj sjednici održanoj danas, članovi odbora jednoglasno su odlučili da 66-godišnjaku ukažu povjerenje.

Uli Hoeness / 24sata.info

“Veoma smo sretni zbog toga što ćemo ponovo imati Upravni odbor tako velikog kalibra”, istakao je direktor kluba Karl-Hainz Rummenige.



Članovi Upravnog odbora aktuelnog njemačkog šampiona, čiji će mandat trajati naredne četiri godine, izabrani su u ponedjeljak.



Hoeness se od februara 2017. nalazi na čelu odbora koji broji devet članova. Uli Hoeness će do novembra 2019. biti i na funkciji predsjednika Bayerna. On je i u toku svog prvog predsjednikovanja u Minhenu, od 2009. do 2014, obavljao obje funkcije.



Trener Niko Kovač pozdravio je odluku odbora.



“To je Bayern iz Minhena. Uli Hoeness je uvijek bio borac. U ovoj situaciji potreban je klubu isto koliko i u prošlosti. Činjenica da je spreman da u ovakvoj situaciji nastaviti voditi Bayern pokazuje koliku ljubav on prema klubu osjeća“, istakao je Kovač.



Bayern sa 30 bodova trenutno zauzima treće mjesto na tabeli, a u odnosu na prvoplasiranu Borussiju ima devet bodova manje.





(SCsport)