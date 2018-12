Nakon dvije i pol godine na klupi Manchester Uniteda, vlasnici engleskog velikana odlučili su prekinuti suradnju s trenerom Joseom Mourinhom.

arhiv / 24sata.info

Nakon nedjeljnog poraza od Liverpoola (3:1) engleski mediji uvelike su nagađali kako je to vjerojatno bila posljednja Mourinhova utakmica na klupi Manchester Uniteda, a klub je ta nagađanja potvrdio u utorak.



"Zahvaljujemo Joseou na poslu obavljenom u našem klubu i želimo mu svu sreću u budućnosti. Do kraja sezone klub će voditi privremeni trener, a klub intenzivno radi na odabiru novog menadžera koji će biti dugoročno rješenje", priopćio je Manchester United.



Višestruki engleski prvak trenutno je šesti na ljestvici s 26 osvojenih bodova, 19 manje od vodećeg Liverpoola.



To je najmanji broj osvojenih bodova u prvih 17 kola prvenstva za Manchester United od 1990. godine, navodi BBC.

(FENA)