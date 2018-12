Liverpool je na krilima sjajnog Xherdana Shaqirija ostvario pobjedu u najvećem engleskom derbiju! Redsi su na Anfieldu s 3:1 savladali Manchester United i tako zadržali lidersku poziciju Premiershipa.

Foto: 24sata.info

Prvo poluvrijeme je donijelo dosta bolju igru tima Jurgena Kloppa, koji je čak 15 puta šutirao ka golu Davida De Gee.



Ipak, samo je jedna lopta našla put do njegove mreže, a bilo je to u 24. minuti kada je Fabinho poslao fenomenalan pas za Manea, ovaj primio loptu u kaznenom prostoru i pogodio za veliku radost domaćih navijača.



Nastavio je Liverpool bolje igrati i nakon postignutog gola, ali onda dolazi hladan tuš za Redse.



Lukako je u 33. minuti centrirao s lijeve strane, Alisson je skoro uhvatio loptu, ali onda ju je ispustio, što je iskoristio Lingard i pogodio za poravnanje.



U drugom dijelu Liverpool nastavlja napadati, a Mourinhova ekipa se, kako smo i navikli, brani i čeka kontra napade.



Jedan su dočekali u 65. minuti kada je Young pokušao pronaći Fellainija, ali je Robertson reagovao u posljednjem trenutku.



U 69. minuti Klopp pravi odlučujući potez. Shaqirija je poslao na teren umjesto Nabyja Keite, a Švicarac je nakon samo četiri minute uzvratio pogotkom za 2:1.



Već u 81. je 3:1, a ponovo je strijelac sjajni Xherdan Shaqiri, koji ovaj put sjajno pogađa ugao gola De Gee.



Do kraja utakmice nije bilo promjene pa je Liverpool slavio 14. pobjedu sezone, s kojom su trenutno na 45 bodova, što je dovoljno da budu prvi na tabeli Premiershipa.



Liverpool – Manchester United 3:1 (Mane 24’, Shaqiri 73’, 81’ / Lingard 33’)





(SCsport)