Gianni Infantino, predsjednik Svjetske fudbalske federacije (FIFA), izjavio je da većina nacionalnih fudbalskih federacija podržava proširenje Svjetskog prvenstva 2022. godine u Kataru na 48 reprezetacija, prenosi Anadolu Agency (AA).

Gianni Infantino / 24sata.info

FIFA je prošle godine izglasala proširenje turnira sa 32 na 48 reprezentacija počev od 2026. godine.



Infantino je u međuvremenu u nekoliko navrata nagovijestio mogućnost da se to dogodi i 2022. godine.



„Zatražili smo i mišljenja naših članica. Do sada se većina pozitivno izjasnila o ovoj ideji. Povećanje za 16 ekipa znači da će dodatnih 16 zemalja osjetiti groznicu Svjetskog prvenstva, dok će 50 ili 60 zemalja moći sanjati o plasmanu na Mundijal“, kazao je Infantino.



Ipak, izrazio je sumnju da će Katar moći sam podnijeti dolazak dodatnih 16 selekcija.



Istakao je kako je konačnu odluku o broju zemalja učesnica SP-a potrebno donijeti do marta 2019. godine, jer se žrijeb kvalifikacija održava već u ljeto.



(AA)